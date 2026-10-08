В Подмосковье за пять дней подали тепло во все социально значимые объекты

Социально значимые объекты Московской области полностью подключили к отоплению, сократив сроки на 71% по сравнению с прошлым годом. Тепло также поступает в 96,6% многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Все социально значимые объекты Подмосковья получили тепло за пять дней. Сейчас работа сосредоточена на адресах, где нужны дополнительная настройка системы или локальное устранение проблем.

Для более чем 6,7 тыс. социальных объектов в этом отопительном сезоне организовали обратную связь. Сотрудники школ, детских садов, учреждений здравоохранения, соцзащиты и других организаций подтверждают наличие тепла через мобильный личный кабинет потребителя в ГИС «Инженерные сети». Система также получает данные датчиков на теплоисточниках. Сведения о проблемах оперативно поступают в ЖКХ-Центр Подмосковья, созданный по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что ответственные сотрудники прошли обучение работе с личным кабинетом. Ежедневный ввод данных позволяет получать подтверждение с объектов и быстрее реагировать на отсутствие тепла.

«Следующий шаг — перейти от ручного ввода к автоматической передаче данных с приборов учета напрямую в систему. Это сократит трудозатраты и позволит получать актуальные параметры без задержки», — пояснил Сергей Воропанов.

Запуск отопления требует координации ведомств, муниципалитетов, ресурсоснабжающих и управляющих организаций. При работе с оставшимися адресами особенно важны быстрый обмен информацией и согласованность действий.

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий отметил, что в округе 171 здание социальных объектов и 1001 многоквартирный дом с центральным отоплением. ГИС объединяет данные по всей цепочке теплоснабжения.

«Если, например, в школе или детском саду нет тепла, а котельная работает с нормативными параметрами, становится понятно, что причину нужно искать внутри здания. Это позволяет оперативно направить специалистов и быстрее решить проблему», — пояснил Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.