В Подмосковье за неделю вывезли 185 тыс кубометров отходов

Рузский региональный оператор за неделю вывез более 185 тыс. кубометров отходов с территорий 13 округов Подмосковья. Работы ведутся ежедневно, также обновляется контейнерный парк, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем отходов вывезли в Одинцовском округе — более 60 тыс. кубометров, в Красногорске — свыше 44 тыс., в Истре — около 27 тыс., в Наро-Фоминском округе — более 20 тыс. кубометров. В Рузском округе объем составил более 9,7 тыс., в Можайском — свыше 8 тыс., в Волоколамском — более 6,7 тыс. кубометров.

В Шаховской вывезли более 2,8 тыс. кубометров отходов, в Краснознаменске — 2,7 тыс., в Лотошине — свыше 1,4 тыс. Во Власихе объем превысил 1 тыс. кубометров, в Молодежном — 117 кубометров, в Восходе — более 100 кубометров.

Специалисты отмечают, что техника выходит на маршруты ежедневно для поддержания порядка. Параллельно регоператор обновляет контейнерно-бункерный парк: за неделю заменено 79 емкостей для ТКО и РСО, установлено 55 контейнеров для ТКО, РСО и КГО, отремонтировано 11 емкостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.