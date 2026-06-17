В Подмосковье за неделю устранили 267 засоров канализации

Аварийные бригады Мособлводоканала за прошедшую неделю ликвидировали 267 засоров на сетях водоотведения в Подмосковье. Работы ведутся ежедневно, в том числе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты Мособлводоканала продолжают плановую и аварийную прочистку канализационных сетей региона. Параллельно с подготовкой коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду бригады ежедневно выезжают на объекты для устранения засоров и восстановления нормальной работы системы водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.