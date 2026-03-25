В Подмосковье за неделю устранили 258 засоров канализации

Специалисты Мособлводоканала за последнюю неделю ликвидировали 258 засоров на канализационных сетях Подмосковья с помощью гидродинамических машин и вакуумных установок, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Основной причиной засоров остается неправильная утилизация бытовых отходов. В унитазы и раковины попадают пищевые остатки, средства личной гигиены и текстиль, в том числе влажные салфетки. По оценке специалистов, именно салфетки вызывают от 60 до 70% всех засоров, так как не растворяются в воде и накапливаются в трубах. Без специальной техники такие заторы устранить сложно.

«Более 50 водоканалов Подмосковья проводят регулярные промывки трубопроводов для повышения их пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Работы по ликвидации засоров проходят в несколько этапов. Сначала специалисты диагностируют сеть и определяют точное место затора с помощью оборудования для внутреннего обследования труб. Затем подбирают технику — гидродинамические машины, вакуумные установки и оборудование для прочистки. После удаления мусора систему проверяют на работоспособность и проводят контрольные испытания, чтобы избежать повторных засоров.

Специалисты рекомендуют выбрасывать бытовые отходы в мусорное ведро, чтобы снизить нагрузку на канализационные сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.