В Подмосковье за неделю установили более 80 новых контейнеров

Каширский региональный оператор за неделю установил более 80 новых контейнеров на 63 площадках в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Каширский регоператор продолжает обновлять контейнерный парк на пунктах сбора отходов. За неделю на обслуживаемых территориях установили свыше 20 синих баков для раздельного сбора и более 60 серых контейнеров для твердых коммунальных отходов. Новое оборудование появилось на 63 площадках.

Зона работы регоператора охватывает более 20 тыс. контейнерных площадок в округах Подмосковья. Компания обслуживает Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Каширу, Коломну, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Чехов и Серпухов.

Специалисты поблагодарили жителей, которые сортируют отходы, и напомнили о правилах обращения с вторсырьем. Они попросили не оставлять целлофановые пакеты в контейнерах для раздельного сбора.

На комплексах по переработке отходов пакеты проходят через разрыватели, после чего материалы отправляются на сортировку. Если пакет не вскрывается, автоматика не распознает вторсырье. Завязанные пакеты также не всегда удается открыть вручную, из-за чего картон, бумага и пластик могут не попасть на переработку.

Жителям рекомендуют перед выбросом освобождать вторсырье от упаковки и не помещать пакеты в контейнеры для раздельного сбора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.