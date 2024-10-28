В Подмосковье за неделю проверили содержание ряда дворовых территорий

На территории Московской области инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляют ремонт асфальтового покрытия, детских площадок и входных групп многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с 21 по 25 октября прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих городских округах:

На территории Дмитровского городского округа проведены работы по ремонту входной группы дома № 3 по улице Большевистская в городе Яхрома. В Молодежном установлены новые малые архитектурные формы в одноименном поселке, у дома № 11. В городского округе Шаховская устранен несанкционированный навал строительных отходов в деревне Бабинки.

На территории Наро-Фоминска заменен лестничный марш на пешеходной дорожке вблизи дома № 10 по улице Пешехонова. А в Мытищах произведена замена резинового покрытия на детской площадке у дома № 1 на Малой Бородинской улице в деревне Бородино. На территории городского округа Восход проведены работы по ремонту асфальтового покрытия в одноименном поселке у подъезда дома № 6. А в Балашихе выполнен ремонт вентиляционного зонта на кровле дома № 25 по Носовихинскому шоссе.

В Бронницах отремонтированы и окрашены игровые элементы у дома № 1А на Зеленом проезде. На территории Домодедово восстановлена теплоизоляция внутренних инженерных сетей дома № 49 в деревне Степыгино. В Одинцовском округе проведены работы по спилу аварийного дерева у дома № 22 в поселке рыбокомбината «Нара». А в Королеве установлены знаки, запрещающие парковку по 18 адресам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.