В Подмосковье за неделю обновили порядка 40 контейнерных площадок

Жителям Подмосковья напоминают о важности правильной эксплуатации баков и о том, что порча общедомового имущества влечет за собой уголовную ответственность. Специалисты Каширского регоператора продолжают работу по установке, замене и ремонту контейнерно-бункерного парка на обслуживаемой территории. Только за неделю силами команды были обновлены баки на площадках по порядка 40 адресам. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Работа прошла в городских округах: Домодедово, Ленинский, Ступино, Коломна, Кашира, Серебряные Пруды, Зарайск.

Сотрудники регоператора на регулярной основе отслеживают поломки контейнеров. При фиксации недочетов, оформляется задание на ремонт, состоящее из адресов площадок, описания повреждений и необходимых мер для их устранения, далее ремонтная бригада отправляется в рейс.

При необходимости по итогам мониторинга на площадках проводят также замену емкостей по приему мусора и устанавливают дополнительные.

Основная причина поломок — вандализм: срезаются колеса, отламываются крышки, а пластиковые контейнеры попросту сгорают по причине складирования в них горящих или непотушенных до конца отходов.

Жителям напоминают о важности правильной эксплуатации баков и о том, что порча общедомового имущества влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.