В Подмосковье за май вывезли 2,8 млн кубометров отходов

Компания «ЭкоЛайф» в мае вывезла с контейнерных площадок Подмосковья 2,8 млн кубометров твердых коммунальных отходов, что на 215 тыс. кубометров больше, чем годом ранее. Работы велись в трех кластерах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Вывоз отходов осуществлялся в зонах ответственности Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского региональных операторов. В Рузском кластере объем составил более 997 тыс. кубометров, в Сергиево-Посадском — свыше 1,05 млн кубометров, в Каширском — более 748 тыс. кубометров.

Среди округов Рузского оператора наибольшие объемы зафиксированы в Одинцовском — более 296 тыс. кубометров, Красногорске — свыше 211 тыс. и Наро-Фоминском — более 113 тыс. кубометров. В зоне Сергиево-Посадского оператора лидерами стали Мытищи — более 197 тыс., Химки — свыше 162 тыс. и Сергиево-Посадский округ — более 119 тыс. кубометров.

В Каширском кластере больше всего отходов вывезли в Ленинском — свыше 196 тыс. кубометров, Домодедове — более 154 тыс. и Коломенском округе — более 134 тыс. кубометров. В компании отметили, что рост показателей связан с сезонным увеличением объема отходов. Работа по поддержанию чистоты в регионе продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.