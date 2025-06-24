В Подмосковье за май отремонтировали более 3 тысяч подъездов

Коммунальные службы Московской области в мае провели текущий ремонт более 3 тысяч подъездов многоквартирных домов. Часть работ была выполнена по обращениям жителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Состояние подъезда — показатель эффективности работы управляющих компаний. В этом году больше всего ремонтов выполнено в Балашихе, Химках и Красногорске. Напомню, что подъезды должны ремонтироваться не реже одного раза в пять лет, а в отдельных случаях — каждые три года», — отметил зампред правительства региона, министр по содержанию территорий Владислав Мурашов.

В рамках ремонта производили замену оконных рам и входных дверей, обновляли напольное покрытие, красили стены, потолки и поручни, устанавливали новые светильники и ремонтировали почтовые ящики.

Напомним, по вопросам содержания общедомового имущества помимо ЕДДС жители могут обращаться в территориальные отделы ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.