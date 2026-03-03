В Подмосковье за февраль отремонтировали более 1,3 тыс контейнеров

Региональный оператор «ЭкоЛайф» в феврале отремонтировал и обновил свыше 1,3 тыс контейнеров и бункеров для ТКО и РСО в Подмосковье. Работы провели в 35 городских и муниципальных округах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Компания «ЭкоЛайф» обслуживает 35 округов Московской области, среди которых Химки, Луховицы, Одинцово, Кашира, Руза, Домодедово, Дубна, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Долгопрудный, Серебряные Пруды, Пушкинский и Талдомский. В течение февраля специалисты проводили комплексные работы по восстановлению и обновлению бункеров и контейнеров для твердых коммунальных и раздельно собираемых отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.