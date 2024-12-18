В Подмосковье вывели 70% коммунальной техники для уборки придомовых территорий

На улицы Подмосковья для выполнения работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств вышло 70% коммунальной техники и средств малой механизации: роторы, подметающие тракторы, мини-погрузчики. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Температура воздуха на территории Московской области варьируется от -12 до -10 градусов.

По данным тепловой карты осадков центра управления регионом Московской области обильный снегопад ожидается на территории городских округов: Красногорск, Одинцовский, Подольск, Ленинский, Лобня, Химки.

Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 30 см (+3 см за сутки).

Для обеспечения мобильности граждан, в первую очередь, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.