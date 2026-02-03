В Подмосковье выросло количество предприятий, подключенных к умным датчикам МТС

Количество предприятий ЖКХ и энергетики в Подмосковье, подключенных к умным датчикам дистанционного мониторинга тепловых сетей и раннего обнаружения аварийных ситуаций МТС, выросло за год на 23%, а число установленных датчиков, работающих по технологии беспроводного Интернета (IoT), — на 70%, сообщает пресс-служба оператора.

Благодаря цифровому контролю повышается эффективность управления системами теплоснабжения и горячего водоснабжения, предотвращаются аварийные ситуации. В частности, программно-аппаратные комплексы МТС теперь установлены в Одинцовском городском округе, Серпухове, Щелкове и Воскресенске.

«Любую проблему лучше предотвратить, чем исправлять ее последствия. Использование умных датчиков в нашем проекте существенно повышает скорость реакции на инциденты, сокращает затраты на выездной мониторинг инженерных систем, и дорогостоящий ремонт, что в совокупности повышает качество сервиса и удовлетворенность жителей работой всех систем ЖКХ и энергетики», — отметил руководитель направления продуктов «Интернета вещей» МТС Сергей Бирюля.

Он добавил, что цифровой контроль значительно снижает риски выхода тепловой инфраструктуры из строя, что делает жизнь в Подмосковье более комфортной и безопасной.

Благодаря установке датчиков и выводу телеметрических данных в региональную систему ВИС МВИТУ (ЖКХ-Контур) за 2025 год время отправки аварийной бригады в точное место локации сократилось в три раза: с 1,5 часов до 35 минут, а время устранения аварии — в среднем с шести до четырех часов.

Диспетчеры с помощью IoT-устройств могут дистанционно в режиме реального времени следить за показателями температуры воды и давления внутри магистрали, а при отклонении от нормативов получать оповещения. Эти данные помогают скорректировать работу котельной, а в случае внештатной ситуации оперативно выехать на место для ее устранения.

МТС реализует проект совместно с «Агентством развития коммунальной инфраструктуры» (ГКУ МО «АРКИ»).

«Мы продолжаем активно участвовать в программе цифровизации коммунального хозяйства Московской области, расширяя количество объектов, подключенных к региональной системе „ЖКХ-Контур“. Благодаря их применению мы видим снижение аварий и числа обращений от жителей, несмотря на то, что зима в этом году более холодная и снежная. Мы продолжим расширение проекта, потому что видим реальный положительный финансовый и имиджевый эффект от применения умных устройств на теплосетях», — отметил директор ГКУ МО «АРКИ» Дмитрий Крашенинников.

Всего по проекту цифровизации ЖКХ и энергетики в Московской области к региональной системе мониторинга и диспетчерского управления «ЖКХ-Контур» через датчики контроля температуры и давления агентство подключило более 4 тыс. объектов теплоснабжения. Датчики круглосуточно в автоматическом режиме передают данные о состоянии инфраструктуры теплосетей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.

