В Подмосковье вырос порог собираемости взносов на капремонт МКД по спецсчетам

Собираемость взносов на специальном счете — ключевой фактор, влияющий на возможность проведения капитального ремонта в доме жителей, выбравших этот способ формирования ФКР, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Московской области средняя собираемость взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах, собственники которых пользуются спецсчетами, составляет менее 95% от начисленных ежемесячных взносов. Это не позволяет своевременно провести работы, поскольку главное требование — отсутствие задолженности по взносам.

Ранее порог минимальной собираемости взносов составлял 50%. Сейчас в соответствии с Федеральным законом от 03.02.2025 № 6-ФЗ «О внесении изменений в ст. 173 ЖК РФ и отдельные законодательные акты РФ» отметка достигла 60%.

Основная цель нововведения — формирование платежной дисциплины у собственников.

Отраслевые специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области контролируют собираемость взносов. В случае, если она не достигает 60%, владельцу спецсчета направляется соответствующее уведомление.

Если на протяжении пяти месяцев собираемость остается ниже установленной, то администрация городского округа переводит фонд капитального ремонта со специального счета на счет регионального оператора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.