В Подмосковье выполнили 85% работ по повышению надежности электроснабжения людей

Одним из лидеров по объему работ является Павлово-Посадский округ. В рамках программы в округе энергетики заменили 79 опор, 6,9 км провода/кабеля на ЛЭП, отремонтировали оборудование двух подстанций, реконструировали и построили 6,4 км линий электропередачи и ввели в эксплуатацию две ТП. В частности, в Павловском Посаде на ул. Революции реконструировали распределительную подстанцию — заменили трансформатор 250 кВА на 400 кВА, тем самым улучшив качество подачи энергии в дома, расположенные на ул. Розы Люксембург и Кирова. Также реконструировали воздушную линию ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,8 км для повышения надежности электроснабжения потребителей по адресам: 2-й проезд М. Горького, 1-й проезд М. Горького, ул. М. Горького, ул. К. Маркса, ул. Мира, ул. Крутобережная, ул. 1 Мая.

Всего с начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» заменили 452 опоры и 62,5 км провода/кабеля на воздушных и кабельных линиях электропередачи в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Реконструировали и построили 72,9 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 64 подстанции.

«Мособлэнерго» в 2024 году проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 33 городских округах Подмосковья: Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали. В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74,4 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций. Работы завершат до начала отопительного сезона.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и правительства Московской области», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Подмосковье работы в области топливно-энергетического комплекса выполняет министерство энергетики. Одна из его сфер деятельности — контроль за подключением к электрическим сетям. Особое внимание уделяется вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Кроме того, дополнительные мощности предоставляются коммерческим объектам, например, промпроизводствам.



В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.