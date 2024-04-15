В Подмосковье выполнено свыше 500 задач по восстановлению вентиляции с января

Вентиляция в многоквартирном доме должна работать бесперебойно. Ее задача — обеспечивать качество воздуха и поддерживать оптимальный микроклимат. Сбои в работе этой системы угрожают здоровью и безопасности жителей. Управляющие компании несут ответственность за регулярные проверки и обязаны устранять выявленные дефекты, сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

С начала текущего года УК Подмосковья отработали 446 заданий по восстановлению работоспособности вентиляции в квартире и 99 — в доме. Так, работу наладили в домах Люберец на Куракинской улице, д. 3, в поселке Калинина, д. 23, на улице Урицкого, д. 10А, и в рабочем поселке Малаховка на улице Чайковского, д. 42Г. А также в квартирах на улице летчика Ларюшина, д. 6к1, на улице Шевлякова, д. 17А, на Солнечной улице, д. 2, и улице Весенняя, д. 4к2.

Для решения вопросов в жилищно-коммунальном секторе можно оставить заявку по короткому номеру 122*4, где звонок примет робот Женя. Или обратиться в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.