В Подмосковье выполнена четверть плана работ по благоустройству дворов

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» реализуется комплексное благоустройство дворовых территорий с целью повышения качества жизни и уровня комфорта жителей Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Муниципалитеты продолжают активное благоустройство на 192 адресах. На сегодняшний день выполнено 28% запланированных работ, благоустроенно 176 дворовых территорий. В этом году обновят 620 дворов в 57 городских округах, что позволит значительно улучшить облик и поднять качество жизни местных жителей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, ремонт дворов завершен в 4 городских округах: Домодедово, Лосино-Петровский, Лотошино, Молодежный.

Ранее в ведомстве сообщили, что до конца лета в Подмосковье планируют отремонтировать дворы для 700 тыс. жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.