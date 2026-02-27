В Подмосковье вынесли почти 3 тыс предостережений УК

С начала 2026 года в Подмосковье объявили 2 953 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Большинство из них получили управляющие организации за нарушения при управлении многоквартирными домами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего предостережений вынесли в Мытищах — 322, Красногорске — 180, Наро-Фоминске — 172, Дмитровском округе — 156 и Пушкинском — 154.

Основная часть уведомлений касается лицензионной деятельности по управлению многоквартирными домами — 2 035 случаев. Еще 526 связаны с соблюдением жилищного законодательства, 355 — с благоустройством территорий и 37 — с экологическими требованиями.

Отдельное внимание уделили техническому состоянию домов. Зафиксировано 233 вопроса при предоставлении коммунальных услуг, 85 — по содержанию лифтов, 65 — по состоянию теплового контура, 54 — по эксплуатации систем отопления и 9 — по обслуживанию внутридомового газового оборудования.

Кроме того, 1 152 предостережения связаны с несвоевременной очисткой кровель и территорий от снега и наледи. Еще 275 организаций не разместили вовремя информацию в ГИС ЖКХ.

В рамках работы с обращениями граждан проведено 115 контрольных мероприятий. Больше всего проверок прошло в Балашихе и Одинцове — по 10, в Мытищах и Раменском округе — по 9, в Дмитрове — 7.

По итогам проверок вынесено 10 предупреждений и назначено 27 штрафов на общую сумму 4 млн 150 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.