Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:41

В Подмосковье выйдет на уборку более 1 тыс единиц коммунальной техники за сутки

Оперсводку по работе коммунальных служб региона предоставили в Подмосковье 15 января, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Температура воздуха на территории Московской области варьируется от -4 до 0 градусов.

По данным тепловой карты осадков центра управления регионом Московской области в ближайшее время на территории Подмосковья осадки не ожидаются.

Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 2 см.

В течение суток на улицы региона для выполнения работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств выйдет более 1 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации.

По состоянию на 10:00 коммунальными службами проводится механизированное прометение дворовых территорий и общественных пространств, а также их обработка противогололедными материалами.

Для обеспечения мобильности граждан, в первую очередь, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.