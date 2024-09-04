В Подмосковье выявили схему обмана пенсионеров под видом льготы на оплату ЖКУ

Мошенники придумали новую схему обмана, в которой предлагают пенсионерам фиктивные льготы на оплату ЖКУ. Злоумышленники звонят пенсионеру и выдают себя за сотрудников энергоснабжающих организаций и предлагают оформить льготу для получения скидки на оплату коммуналки. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Далее мошенники просят предоставить данные паспорта и банковские реквизиты. Затем отправляют письмо или СМС со ссылкой для подтверждения льготы. Перейдя по ней, человеку нужно ввести данные для входа в «Госуслуги» или онлайн-банк.

Так киберпреступники пытаются похитить денежные средства или оформить кредиты на имя жертвы.

Чтобы обезопасить себя и не попасть на уловки мошенников, важно помнить, что сотрудники энергоснабжающих организаций никогда не запрашивают личные данные по телефону. Все положенные льготы оформляются через МФЦ, портал Госуслуг или профильные ведомства.

Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.