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В Подмосковье выявили факты незаконного потребления электроэнергии на 600 млн рублей

Специалисты компании «Россети Московский регион» за девять месяцев 2024 года в Подмосковье пресекли случаи незаконного потребления электрической энергии объемом свыше 93,8 МВт/ч. Сумма незаконного энергопотребления составила свыше 600 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Так, инструментальная проверка выявила вмешательство в работу 11 расчетных приборов учета коттеджного поселка на юге Московской области. В отношении данных потребителей составлены акты о безучетном потреблении электрической энергии. Объем неучтенного потребления электроэнергии в общей сложности составил более 70 тыс. кВт/ч.

«Россети Московский регион» напоминают, что вмешательство в работу прибора учета — нарушение закона, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Расчетный объем и стоимость неучтенного потребления электроэнергии, которую придется оплатить недобросовестному абоненту в качестве штрафных санкций, многократно превосходит объем и стоимость фактического электропотребления.

Кроме того, материалы по всем выявленным фактам неучтенного потребления направляются в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Если стало известно о хищении электрической энергии, следует сообщить о данном факте по телефону «Светлой линии» компании «Россети Московский регион»: 8 (800) 220-0-220.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.