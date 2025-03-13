В Подмосковье выявили факты незаконного потребления электричества на 100 млн руб

Специалисты «Мособлэнерго» по итогам прошлого года выявили факты бездоговорного использования электрической энергии в Подмосковье на сумму 119,12 млн рублей. Специалистами компании было составлено 105 актов о бездоговорном использовании электроэнергии в объеме 17,151 млн кВт/ч. Работниками также было составлено 63 акта о безучетном потреблении электрической энергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Лидером по объемам выявленной незаконно потребляемой электроэнергии стал округ Красногорск, где специалистами «Мособлэнерго» зафиксировано наибольшее количество фактов бездоговорного и безучетного потребления ресурса.

Аналогичные факты также были выявлены в городских и муниципальных округах Королев, Мытищи, Химки, Пушкинский и Истра. В отношении лиц, которые осуществляли бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии и добровольно не погасили задолженность, проводится претензионно-исковая работа.

Незаконное потребление электроэнергии в значительных объемах может являться причиной превышения максимально допустимой нагрузки на энергообъекты. Неучтенное потребление напрямую влияет на качество и надежность энергоснабжения. В связи с этим «Мособлэнерго» ведет активную работу по пресечению и предотвращению незаконного потребления электроэнергии. По каждому случаю хищений оформляются акты о неучтенном потреблении электрической энергии. Соответствующие заявления направляются «Мособлэнерго» в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер, в том числе возбуждения уголовных дел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.