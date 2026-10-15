В Подмосковье выявили 286 случаев незаконного сброса отходов за неделю

Камеры за неделю зафиксировали в Московской области 286 случаев сброса мусора вне контейнеров, в том числе строительных и крупногабаритных отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе вынесли 98 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 1 млн 590 тыс. рублей.

Нарушителей выявляют с помощью камер системы «Безопасный регион», которые круглосуточно работают возле контейнерных площадок. Они фиксируют госномера автомобилей, после чего владельцам поступают штрафы по упрощенной системе.

Случаи незаконного сброса отходов выявили по следующим адресам в Московской области: — Шаховский муниципальный округ, село Дор, улица Центральная, дом 8; — муниципальный округ Чехов, деревня Перхурово, дом 2; — городской округ Черноголовка, город Черноголовка, улица Береговая, дом 16; — городской округ Ступино, деревня Псарево, улица Возрождение, дом 48; — городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Стеклозаводская.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что алгоритм разработан для предотвращения правонарушений. Управляющие организации или муниципальные бюджетные учреждения, ответственные за содержание территорий, обязаны направлять сведения о нарушениях с камер в правоохранительные органы. По фотографиям устанавливают персональные данные нарушителей и привлекают их к ответственности.

Штрафы за сброс отходов из автомобилей в неположенном месте составляют до 70 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей для должностных лиц и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.