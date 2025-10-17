Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:26

В Подмосковье выявили 200 случаев незаконного сброса отходов из автомобилей

Камеры «Безопасный регион» зафиксировали 200 эпизодов незаконного сброса отходов вблизи контейнерных площадок на территории Московской области с начала текущей недели. Из них 13 случаев связаны со строительными и крупногабаритными отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

По результатам проверок выписано 89 постановлений о нарушениях, общая сумма штрафов составила 1 млн 40 тыс. рублей.

Лидерами по количеству нарушений стали муниципалитеты:

Чехов — 20 постановлений, 200 тыс. рублей;

Одинцовский — 16 постановлений, 190 тыс. рублей;

Домодедово — 13 постановлений, 160 тыс. рублей.

«Выявлять сброс мусора из автомобилей нашим инспекторам помогают камеры „Безопасного региона“, которые установлены рядом с контейнерными площадками. В круглосуточном режиме они регистрируют, что происходит на прилегающей территории», — ранее отметил Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Размеры штрафов за нарушение:

для граждан — до 70 000 рублей;

для должностных лиц — до 100 000 рублей;

для юридических лиц — до 200 000 рублей.

Нарушителей выявляют с помощью камер видеонаблюдения, которые фиксируют государственные регистрационные знаки транспортных средств. Штрафы формируются по упрощенной системе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.