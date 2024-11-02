В Подмосковье вводят меры по обеспечению надежного электроснабжения 4 ноября

В преддверии празднования Дня народного единства «Мособлэнерго» вводит дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Подмосковья, также специалисты компании «Россети Московский регион» приведены в режим повышенной готовности на всей территории обслуживания. В период с 3 по 5 ноября 2024 года в компаниях запланировано круглосуточное дежурство руководителей, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей с 8:00 3 ноября до 8:00 5 ноября отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме мероприятий, необходимых для проведения восстановительных работ в сетях компании.

Для предотвращения и оперативного устранения технологических нарушений на круглосуточном дежурстве в компании находятся 374 бригады, а также 934 единицы спецтехники, в том числе 253 передвижные дизельные электростанции, которые в случае необходимости смогут обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

В ходе подготовки к праздничным дням на территории обслуживания проведены внеплановые проверки электросетей. Выполнен осмотр линий электропередачи, оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Проведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых в восстановительных работах.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно, позвонив на горячую линию «Мособлэнерго» — 8(495)99-500-99, «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8(800)220-02-20 или написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион» (найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях официального Telegram-канала «Россети Московский регион»), а также по телефонам единой диспетчерской службы вашего городского округа.

В Подмосковье работы в области топливно-энергетического комплекса выполняет министерство энергетики. Одна из его сфер деятельности — контроль за подключением к электрическим сетям. Особое внимание уделяется вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Кроме того, дополнительные мощности предоставляются коммерческим объектам, например, промпроизводствам.