В Подмосковье ввели новый порядок утилизации медицинских отходов

С 1 июля на территории Московской области в соответствии с Федеральным законом № 306 от 08.08.2024 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвержден новый порядок вывоза медицинских отходов. Теперь за их утилизацию будут отвечать региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Изменения касаются безопасных медотходов — класса «А», которые не контактировали с больными и не представляют опасности для здоровья.

К ним относятся:

использованные средства гигиены;

канцелярские принадлежности;

пищевые отходы из больничных столовых;

отходы после уборки территории.

Теперь они будут вывозиться в соответствии с теми же правилами и нормами, что и обычный бытовые отходы.

Так, все медицинские учреждения должны будут заключить договор с региональным оператором по вывозу ТКО в зоне их деятельности для их последующей утилизации. Это позволит избежать несанкционированных навалов и сбросов отходов серыми возчиками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.