В Подмосковье ввели алгоритм выявления нарушителей чистоты и порядка во дворах

На территории Московской области действует новый порядок привлечения жителей к ответственности за незаконный сброс крупногабаритных отходов во дворах. К этой категории относятся предметы более 50 сантиметров — элементы мебели, фанера, бытовая техника. Жителям региона рассказали, как это работает. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Нейросеть выявляет правонарушителя, а затем административная комиссия муниципалитета привлекает его к ответственности по ст. КоАП МО.

«В регионе более 66 тыс. камер с искусственным интеллектом. При их помощи мы разработали алгоритм выявления незаконопослушных жителей. Привлекаем к участию и правоохранительный блок, в части определения персональных данных жителей по фото. Установили срок устранения сбора для управляющих организаций — 48 часов. Раньше эта процедура занимала до 7 дней и не была регламентирована. В ином случае последует штраф. Так, только за неделю было вынесено порядка 40 постановлений», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В соответствии со статьей 6.1 КоАП МО штраф для физических лиц за незаконный выброс отходов составит до 5 тыс. рублей.

Узнать адрес расположения ближайшего бункера для отходов можно на официальном сайте министерства.

Для вывоза крупногабаритных отходов из квартиры можно воспользоваться специальным сервисом на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.