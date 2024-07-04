В Подмосковье ввели 9,6 МВА мощности для надежности электроснабжения

В Подмосковье реализуется программа повышения надежности потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» ввели 9,6 МВА трансформаторной мощности. К реализации программы компания приступила в январе текущего года. Всего до конца года в регионе запланировано ввести 11,5 МВА трансформаторной мощности. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Московской области.

С начала программы этого года уже построено и реконструировано 55 трансформаторных подстанций на территории области. В частности, новой электроустановкой с трансформатором 630 кВА в этом году обеспечены потребители п. Пироговский г. о. Мытищи — к ТП уже подключили многоквартирные и частные дома на ул. Труда, а также здания нескольких предприятий. Также реконструировали РТП-46 в мкр. Северный г. Домодедово.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и правительства Московской области», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В ведомстве добавили, что в программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74.5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций, а также расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22.2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Основной объем работы будет выполняться в весенний и летний периоды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.