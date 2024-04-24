В Подмосковье ввели 5,6 МВА мощности для надежности электроснабжения

В Московской области реализуется программа повышения надежности потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» ввели 5,6 МВА трансформаторной мощности в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Московской области. К реализации программы компания приступила в январе текущего года. Всего до конца года в Подмосковье АО «Мособлэнерго» запланировало ввести 11,5 МВА трансформаторной мощности, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

С начала программы этого года уже построены и реконструированы 34 трансформаторные подстанции на территории области. В частности, новой электроустановкой с трансформатором 250 кВА в этом году обеспечены жители 40 дачных домов в СНТ «Березовое» Красногорска, в Электростали на ул. Пушкина построена подстанция с двумя трансформаторами по 400 кВА взамен более 10 многоквартирных дома на ул. Пушкина (в них проживает около 3 тыс. человек), а также школы № 11 и 15.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и правительства Московской области», — отметил вице-губернатор Московской области, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что это жалобы на качество электроснабжения. Задачей является повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.

В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 95,9 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74,5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций, а также расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22,2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Основной объем работы будет выполняться в весенний и летний периоды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.