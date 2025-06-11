В Подмосковье введут в эксплуатацию два очистных сооружения осенью

В рамках публичных слушаний Мособлдумы министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев рассказал об исполнении министерством бюджета за 2024 год и планах развития коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В прошлом году совокупный объем освоения средств, выделенных из бюджета Московской области, инфраструктурных бюджетных кредитов, федерального бюджета и фонда развития территорий, составил 30,78 млрд руб.

Всего было реализовано 74 мероприятия:

33 объекта водоснабжения;

9 объектов водоотведения;

31 объект теплоснабжения;

1 объект восстановления инфраструктуры военных городков.

«Особое внимание в этом году уделим мероприятиям, связанным с водоснабжением — модернизации сетей и водозаборных узлов. Больше всего объектов обновим в Можайском, Истре, Дмитровском, Одинцовском. Муниципалитеты-лидеры по выделенному бюджету на 2025 год после Щелково — это Лыткарино и Солнечногорск. Два очистных сооружения — 27 тыс. куб м и 30 тыс. куб м соответственно находятся на заключительной стадии стройготовности. В октябре будем получать разрешение на ввод», — отметил в своем докладе Кирилл Григорьев.

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 150 объектов:

99 мероприятий связаны с сетями водоснабжения и водозаборными узлами — 15,9 млрд руб.;

51 мероприятие связаны с сетями водоотведения, очистными сооружениями и КНС — 39,5 млрд руб.

Так, уже заработали крупнейшие Щелковские межрайонные очистные сооружения мощностью 400 тыс. куб. м, стоимостью свыше 19 млрд руб. Они принимают стоки из Щелково, Пушкино, Королева и Фрязино.

В госпрограмму Московской области с реализацией в 2025–2028 гг. включено 640 мероприятий с лимитом 277 млрд руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.