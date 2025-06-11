В Подмосковье введут в эксплуатацию два очистных сооружения осенью
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В рамках публичных слушаний Мособлдумы министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев рассказал об исполнении министерством бюджета за 2024 год и планах развития коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В прошлом году совокупный объем освоения средств, выделенных из бюджета Московской области, инфраструктурных бюджетных кредитов, федерального бюджета и фонда развития территорий, составил 30,78 млрд руб.
Всего было реализовано 74 мероприятия:
- 33 объекта водоснабжения;
- 9 объектов водоотведения;
- 31 объект теплоснабжения;
- 1 объект восстановления инфраструктуры военных городков.
«Особое внимание в этом году уделим мероприятиям, связанным с водоснабжением — модернизации сетей и водозаборных узлов. Больше всего объектов обновим в Можайском, Истре, Дмитровском, Одинцовском. Муниципалитеты-лидеры по выделенному бюджету на 2025 год после Щелково — это Лыткарино и Солнечногорск. Два очистных сооружения — 27 тыс. куб м и 30 тыс. куб м соответственно находятся на заключительной стадии стройготовности. В октябре будем получать разрешение на ввод», — отметил в своем докладе Кирилл Григорьев.
В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 150 объектов:
- 99 мероприятий связаны с сетями водоснабжения и водозаборными узлами — 15,9 млрд руб.;
- 51 мероприятие связаны с сетями водоотведения, очистными сооружениями и КНС — 39,5 млрд руб.
Так, уже заработали крупнейшие Щелковские межрайонные очистные сооружения мощностью 400 тыс. куб. м, стоимостью свыше 19 млрд руб. Они принимают стоки из Щелково, Пушкино, Королева и Фрязино.
В госпрограмму Московской области с реализацией в 2025–2028 гг. включено 640 мероприятий с лимитом 277 млрд руб.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.
«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.