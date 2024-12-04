В Подмосковье введена система ликвидации перенакоплений ТКО на контейнерных площадках

ЖКХ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На территории Московской области разработан новый алгоритм уборки перенакоплений отходов на контейнерных площадках. На сегодняшний день подписано уже более 70 дополнительных соглашений между региональными операторами и муниципалитетами о беззаявочном вывозе ТКО. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Новый алгоритм действий выглядит так:

  • водитель мусоровоза приезжает на контейнерную площадку;
  • при наличии фиксирует мусорный навал;
  • связывается с диспетчером;
  • диспетчер регистрирует заявку;
  • на место высылают мусоровоз;
  • в случае навалов крупногабаритных отходов приезжает ломовоз.

«Нововведение не только упрощает процесс уборки перенакопления отходов на контейнерных площадках, но также и сокращает время реагирования на проблему. Уже подписано 92% от всех соглашений, эта работа будет продолжена и в следующем году. К ней подключены все региональные операторы. Видим первые результаты — по сравнению с прошлой неделей количество жалоб от жителей на образование навалов в Московской области сократилось на 25%. В среднем время решения проблемы теперь варьируется от 4 до 7 часов», — отметил замредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Рейтинг лучших городских округов по итогам работы на прошлой неделе:

  • Серпухов;
  • Одинцово;
  • Волоколамск;
  • Чехов;
  • Можайск.

Дополнительный мониторинг состояния контейнерных площадок традиционно обеспечивают камеры «Безопасного региона».

Ранее глава региона Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.