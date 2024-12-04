В Подмосковье введена система ликвидации перенакоплений ТКО на контейнерных площадках
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области разработан новый алгоритм уборки перенакоплений отходов на контейнерных площадках. На сегодняшний день подписано уже более 70 дополнительных соглашений между региональными операторами и муниципалитетами о беззаявочном вывозе ТКО. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Новый алгоритм действий выглядит так:
- водитель мусоровоза приезжает на контейнерную площадку;
- при наличии фиксирует мусорный навал;
- связывается с диспетчером;
- диспетчер регистрирует заявку;
- на место высылают мусоровоз;
- в случае навалов крупногабаритных отходов приезжает ломовоз.
«Нововведение не только упрощает процесс уборки перенакопления отходов на контейнерных площадках, но также и сокращает время реагирования на проблему. Уже подписано 92% от всех соглашений, эта работа будет продолжена и в следующем году. К ней подключены все региональные операторы. Видим первые результаты — по сравнению с прошлой неделей количество жалоб от жителей на образование навалов в Московской области сократилось на 25%. В среднем время решения проблемы теперь варьируется от 4 до 7 часов», — отметил замредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Рейтинг лучших городских округов по итогам работы на прошлой неделе:
- Серпухов;
- Одинцово;
- Волоколамск;
- Чехов;
- Можайск.
Дополнительный мониторинг состояния контейнерных площадок традиционно обеспечивают камеры «Безопасного региона».
Ранее глава региона Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.
«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.