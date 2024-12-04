В Подмосковье введена система ликвидации перенакоплений ТКО на контейнерных площадках

На территории Московской области разработан новый алгоритм уборки перенакоплений отходов на контейнерных площадках. На сегодняшний день подписано уже более 70 дополнительных соглашений между региональными операторами и муниципалитетами о беззаявочном вывозе ТКО. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Новый алгоритм действий выглядит так:

водитель мусоровоза приезжает на контейнерную площадку;

при наличии фиксирует мусорный навал;

связывается с диспетчером;

диспетчер регистрирует заявку;

на место высылают мусоровоз;

в случае навалов крупногабаритных отходов приезжает ломовоз.

«Нововведение не только упрощает процесс уборки перенакопления отходов на контейнерных площадках, но также и сокращает время реагирования на проблему. Уже подписано 92% от всех соглашений, эта работа будет продолжена и в следующем году. К ней подключены все региональные операторы. Видим первые результаты — по сравнению с прошлой неделей количество жалоб от жителей на образование навалов в Московской области сократилось на 25%. В среднем время решения проблемы теперь варьируется от 4 до 7 часов», — отметил замредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Рейтинг лучших городских округов по итогам работы на прошлой неделе:

Серпухов;

Одинцово;

Волоколамск;

Чехов;

Можайск.

Дополнительный мониторинг состояния контейнерных площадок традиционно обеспечивают камеры «Безопасного региона».

Ранее глава региона Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.