В Подмосковье впервые состоится День дублера

30 октября в Министерстве энергетики Московской области впервые пройдет День дублера. Мероприятие направлено на профессиональную ориентацию и вовлечение талантливой молодежи в развитие топливно-энергетического комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект нацелен на формирование кадрового резерва и предоставление студентам уникальной возможности изнутри познакомиться с работой отраслевого ведомства. Его основная цель — не просто провести однодневную акцию, а выявить и подготовить перспективных специалистов, которые уже во время обучения могут познакомиться с реальными задачами министерства.

Участниками мероприятия станут студенты старших курсов вузов и ссузов Москвы и Московской области, которые будут персонально прикреплены к руководителям министерства. Каждый из них получит возможность работать вместе с наставником — от министра до начальников управлений, изучая реальные управленческие задачи. Подбор наставников для каждого участника осуществляется индивидуально, с учетом образовательной программы и профессиональных интересов студента.

«Для нас принципиально важно не просто формальное присутствие молодых людей в наших кабинетах, а их осознанная вовлеченность. Современные студенты это поколение цифровых решений и новых взглядов на технологии. Их свежий взгляд и инновационные предложения крайне востребованы в динамично развивающейся энергетической отрасли», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

На конкурс было подано всего 37 заявок. Среди претендентов — представительница Курчатовской школы и студенты ведущих технических вузов и колледжей, таких как РУДН им. П. Лумумбы, Университет нефти и газа им. Губкина, МГТУ им. Баумана, МИРЭА, Московский политехнический университет, Одинцовского техникума и Щелковского колледжа.

Прямым следствием участия в программе становится возможность дальнейшего трудоустройства. После успешного окончания своих учебных заведений участники Дня дублера получат шанс присоединиться к команде Министерства энергетики Московской области или одной из его подведомственных организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.