В Подмосковье впервые прошел «День дублера»

В министерстве энергетики Московской области впервые прошел «День дублера» — профориентационная программа, в рамках которой студенты колледжей и вузов на один день стали дублерами министра, его заместителей, начальников управлений и руководителей подведомственных организаций. В проекте приняли участие 35 студентов по направлениям тепло- и электроэнергетики, прикладной информатики, цифровых систем и смежных специальностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель программы — показать будущим специалистам, как устроена отрасль изнутри, как взаимодействуют министерство и предприятия топливно-энергетического комплекса, и дать ребятам практический опыт работы по профилю.

Студенты провели день в подразделениях министерства и на площадках предприятий отрасли: АО «Мособлэнерго», АО «Мособлгаз», ГКУ МО «АРКИ» и др. Участники знакомились с задачами ведомства, принимали участие во встречах и ВКС, разбирали кейсы по цифровизации, безопасности и развитию инфраструктуры, работали над мини-проектами (включая прототипы цифровых сервисов).

В рамках программы состоялись выезды на объекты энергетики. В частности, министр Сергей Воропанов вместе с дублерами Софией Лариной из Макеевки (ДНР), студенткой IT-колледжа НТУ «Сириус», и Николаем Коноваловым из Дмитрова (Подмосковье), студентом Московского политехнического университета, посетил Мытищинскую теплосеть: посмотрели работу котельной, индивидуального теплового пункта и диспетчерской, где весь путь тепла от источника до потребителя виден в цифрах; обсудили применение ИИ, «умных» счетчиков и других цифровых инструментов.

«Энергетика сегодня стремительно меняется, и для планомерного движения вперед нужны молодые кроссотраслевые специалисты, которые сочетают инженерное мышление с цифровыми навыками, понимают и технологию, и значение отрасли для развития страны. Поэтому мы комплексно подходим к решению кадровых вопросов: проведение профориентационных встреч со школьниками, привлекаем на стажировку и работу над совместными проектами студентов, помогаем действующим специалистам повышать квалификацию или получать дополнительное образование. «День дублера» — часть системной работы с кадрами. Проект помогает вовлеченным, думающим ребятам почувствовать энергетику изнутри и увидеть себя в будущем отрасли. Все участники проекта включены в кадровый резерв Минэнерго Московской области — это возможность для них продолжить путь в энергетике и стать частью команды, которая отвечает за развитие отрасли региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По итогам программы участники представили свои предложения наставникам и получили обратную связь. Многие студенты заявили о готовности пройти стажировку в организациях отрасли.

Министерство энергетики Московской области планирует продолжать проект, который получил положительную оценку от участников как со стороны студентов, учебных заведений, так и от наставников и организаций отрасли в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.