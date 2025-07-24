В Подмосковье восстановлено около 70 колодцев инженерных коммуникаций
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
В летний период особое внимание сотрудники «Мособлводоканала» уделяют обновлению водопроводных и канализационных колодцев, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Специалисты предприятия за месяц в 6 округах отремонтировали и восстановили строительную часть 69 колодцев инженерных коммуникаций в том числе:
- 19 — в м.о. Шатура;
- 10 — в Богородском г.о.;
- 2 — в Павлово-Посадском г.о.;
- 25 — в г.о. Электросталь;
- 11 — в Орехово-Зуевском г.о.;
- 2 — в г.о. Лосино-Петровский.
Целью восстановительных работ было повышение безопасности при эксплуатации сетей и защита инженерных коммуникаций от несанкционированного проникновения.
В процессе обновления и ремонта было выполнено:
- усиление конструкции стенок колодцев;
- восстановление герметичности;
- замена или ремонт крышек и люков;
- очистка внутреннего пространства колодцев.
Восстановленные колодцы обеспечивают доступ к ключевым узлам сетей водоснабжения и канализации, что позволяет оперативно проводить ремонтные работы и их техническое обслуживание.
Колодцы находились в зоне плотной городской застройки и непосредственной близости от проезжей части, поэтому часть мероприятий проводилась вручную.
При проведении работ использовалась специализированная техника, в том числе экскаваторы, самосвалы и краны-манипуляторы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.
«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.
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