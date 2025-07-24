сегодня в 19:29

В Подмосковье восстановлено около 70 колодцев инженерных коммуникаций

В летний период особое внимание сотрудники «Мособлводоканала» уделяют обновлению водопроводных и канализационных колодцев, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты предприятия за месяц в 6 округах отремонтировали и восстановили строительную часть 69 колодцев инженерных коммуникаций в том числе:

19 — в м.о. Шатура;

10 — в Богородском г.о.;

2 — в Павлово-Посадском г.о.;

25 — в г.о. Электросталь;

11 — в Орехово-Зуевском г.о.;

2 — в г.о. Лосино-Петровский.

Целью восстановительных работ было повышение безопасности при эксплуатации сетей и защита инженерных коммуникаций от несанкционированного проникновения.

В процессе обновления и ремонта было выполнено:

усиление конструкции стенок колодцев;

восстановление герметичности;

замена или ремонт крышек и люков;

очистка внутреннего пространства колодцев.

Восстановленные колодцы обеспечивают доступ к ключевым узлам сетей водоснабжения и канализации, что позволяет оперативно проводить ремонтные работы и их техническое обслуживание.

Колодцы находились в зоне плотной городской застройки и непосредственной близости от проезжей части, поэтому часть мероприятий проводилась вручную.

При проведении работ использовалась специализированная техника, в том числе экскаваторы, самосвалы и краны-манипуляторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.