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В Подмосковье восстановлено более 90 колодцев инженерных коммуникаций

В рамках плановых работ по поддержанию и развитию коммунальной инфраструктуры специалисты предприятия в шести округах Подмосковья восстановили 91 колодец инженерных коммуникаций в различных населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.

Так, колодцы восстановлены:

в м. о. Шатура — 20;

в Богородском округе — 14;

в Павлово-Посадском округе — 2;

в г. о. Электросталь — 36;

в Орехово-Зуевском округе — 18;

в округе Лосино-Петровский — 1.

Восстановление колодцев проводилось в целях обеспечения безопасности эксплуатации сетей и предотвращения несанкционированного доступа к инженерным коммуникациям.

Работы включали в себя:

укрепление стенок колодцев,

восстановление гидроизоляции,

ремонт и замену люков и крышек колодцев,

очистку колодцев от посторонних предметов.

Восстановленные колодцы обеспечивают доступ к ключевым узлам сетей водоснабжения и канализации, что позволяет оперативно проводить ремонтные работы и техническое обслуживание.

Работы производились в сложных условиях — на узких улицах и во дворах, часто на проезжей части, вблизи газовых трубопроводов и других коммуникаций. Часть восстановительных мероприятий выполнялась вручную, чтобы не нарушить неповрежденные части колодцев.

Использовалась и специальная техника: экскаваторы, самосвалы и краны-манипуляторы.

Специалисты коммунальных служб продолжают постоянную работу по обследованию и восстановлению колодцев инженерных коммуникаций, чтобы при выявлении повреждений предотвратить угрозу безопасности жителей и обеспечить стабильную работу сетей водоснабжения и водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.