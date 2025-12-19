В Подмосковье внесли изменения в законодательство о надзоре за газовой безопасностью

В рамках 126 заседания Мособлдумы с предложением о внесении изменений в закон Московской области «О видах регионального надзора на территории Московской области» выступил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Закон уточняет предмет госжилнадзора в части ответственности граждан за несоблюдение требований по допуску сотрудников «Мособлгаз» в квартиры для проведения техобслуживания внутриквартирного газового оборудования.

«Сегодня в регионе порядка 40 тыс. МКД с газовым оборудованием. Для предотвращения ситуаций, связанных с утечкой газа, необходимо регулярное и своевременное техобслуживание. При этом не все жители региона понимают важность этого процесса. Так, за текущий год в Министерство от Мособлгаза поступило более 400 обращений в части привлечения граждан к ответственности», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Изменения в закон вносятся для оптимизации взаимодействия Министерства и Мособлгаза в части урегулирования процесса возбуждения административных дел по факту получения от специализированной службы информации о недопуске в квартиры.

Закон направлен на повышение эффективности контроля и снижение рисков возникновения чрезвычайных происшествий в МКД.

Препятствие проведению профилактических мероприятий влечет за собой административную ответственность по ч. 3 ст. 9.23 КОАП РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.