В Подмосковье внесли изменения в список услуг по капремонту общего имущества МКД

В Московской области внесены значительные изменения в перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Теперь стала возможной полноценная реставрация конструктивных элементов, которые были демонтированы или разрушены в ходе ремонта (замены) покрытия крыш, а также цокольных, межэтажных и чердачных перекрытий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

«Эти изменения призваны сделать капитальный ремонт более комплексным и качественным. Теперь мы можем восстанавливать не только поверхности крыш, но и устранять все последствия эксплуатации, которые приводят к разрушению конструкций. Это повысит безопасность и долговечность зданий, а также обеспечит комфорт жителям Московской области», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Финансирование всех работ осуществляется за счет средств Фонда капитального ремонта и формируется на основе минимального взноса, уплачиваемого жителями.

Основной причиной разрушений элементов домов обычно является длительная ненадлежащая эксплуатация чердачных помещений, в том числе их намокание, что приводит к ухудшению состояния конструкций. Внесенные изменения позволят повысить качество ремонта и продлить срок службы многоквартирных домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.