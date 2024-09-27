В Подмосковье внедрят систему мониторинга работы коммунальной техники зимой

В Московской области прошел еженедельный штаб с главами городских округов под руководством зампредседателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова, на котором обсуждалась в том числе подготовка коммунальной техники к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Одним из ключевых пунктов повестки стало внедрение новой системы мониторинга, которая улучшит эффективность работы городской инфраструктуры в холодное время года.

«Система мониторинга позволит в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели работы коммунальной техники. Благодаря этому, специалисты смогут оперативно принимать решения и реагировать на возникающие проблемы. Инспекторы получат доступ к актуальным данным, включая время и частоту посещения объектов. Эта информация поможет оптимизировать график работы и распределение ресурсов, что, в свою очередь, повысит общую эффективность работы коммунальных служб», — сообщил Мурашов.

В министерстве отметили необходимость для органов местного самоуправления внести новую технику в региональную навигационную информационную систему, а также подключить к ней транспорт подрядчиков.

Помимо этого, руководящий состав Министерства обсудил готовность уборочного инвентаря и запаса противогололедных материалов к зиме. Особое внимание было уделено вопросам безопасности работы коммунальных служб — обучению персонала правилам и мерам предотвращения аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.