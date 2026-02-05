В Подмосковье внедрят автоматизированный мониторинг гидросооружений на озере Сенеж

В Подмосковье на гидротехнических сооружениях озера Сенеж планируют внедрить автоматизированную систему мониторинга. Подготовка технического задания уже началась, практические работы стартуют летом 2026 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Власти Московской области разрабатывают проект автоматизированной системы мониторинга для комплекса гидротехнических сооружений озера Сенеж. Сейчас специалисты готовят техническое задание на проектирование, а практическая реализация начнется летом 2026 года. Монтаж оборудования запланирован на 2027 год.

Комплекс включает земляную плотину длиной около 1,45 километра и инженерные сооружения, требующие постоянного контроля состояния конструкций, грунтов и водного режима. Новая система позволит автоматически анализировать параметры и быстро реагировать на изменения.

В рамках проекта установят пьезометры для контроля уровня грунтовых вод, инклинометры для отслеживания смещений грунта и щелемеры для мониторинга состояния бетонных конструкций. Также планируется использование метеорологических приборов для учета осадков и погодных условий.

Оборудование будет работать на отечественных программно-аппаратных решениях. Подобные системы уже применяются на гидротехнических объектах в других регионах, включая Красноярскую ГЭС и сооружения Волжско-Камского каскада.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что цифровизация инфраструктуры позволяет повысить качество контроля и эффективность эксплуатации гидротехнических сооружений. Реализация проекта обеспечит переход к постоянному мониторингу и повысит устойчивость работы объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.