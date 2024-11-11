В Подмосковье внедряют новый подход к борьбе с запаркованностью дворов зимой

Зампредседателя областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов провел ежемесячный штаб, в котором приняли участие более 250 инспекторов ведомства. Ключевые цели встречи — определение алгоритмов по борьбе с запаркованностью дворов, проверка готовности МБУ к зиме, выработка наиболее эффективных способов отработки обращений жителей, а также постановка задач в преддверии зимнего периода. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Сейчас мы внедряем новые системы мониторинга спецтехники, которые благодаря утвержденным маршрутам и геолокации в режиме реального времени отображают состояние дворов в городских округах. Также разрабатываем новые подходы к борьбе с запаркованностью. Каждый день наш инспекторский состав делает объезд по наиболее проблемным территориям. Также их задача здесь — усиление контроля за выполнением работ муниципалитетами и управляющими компаниями», — сказал Владислав Мурашов.

В формате «вопрос-ответ» руководящему составу ведомства инспекторы задали актуальные вопросы в части ежедневной работы и озвучили предложения по совершенствованию деятельности.

Одна из обсуждаемых тем — фиксация нарушений парковки у контейнерных площадок транспортных средств с иностранными номерами.

Также инспекторскому составу были озвучены рекомендации по предоставлению отчетности, отслеживанию работы коммунальных служб и алгоритмам отработки проблемных обращений жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.