В Подмосковье внедряют новые стандарты капремонта с 2026 года

В Московской области с 2026 года изменятся требования к подрядчикам капитального ремонта: утверждены новые стандарты качества и ускорены процедуры согласования, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Московской области прошел семинар для подрядных организаций, посвященный внедрению единой технической политики в сфере капитального ремонта. Цель мероприятия — утвердить стандарты, которые повысят скорость, качество и прозрачность работ по обновлению жилых домов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что с 2026 года в регионе меняется подход к выбору подрядчиков и объектов для капремонта. По итогам встречи определены ключевые направления работы на текущий год.

Введен единый порядок для всех этапов: обязательные правила взаимодействия с жителями, использования материалов и оформления документации. Это позволит сократить сроки подготовки и снизить количество спорных ситуаций.

Проектирование станет быстрее благодаря четкому регламенту подготовки и согласования проектов. Время от принятия решения о ремонте до начала работ на объектах значительно сократится.

Контроль качества будет осуществляться поэтапно: проверки на всех стадиях — от приемки материалов до финальной сдачи — проведут Фонд капитального ремонта и управление технического надзора. Гарантийные обязательства подрядчиков сохраняются.

Для оперативного решения вопросов Фонд капитального ремонта организует еженедельные онлайн-совещания с подрядными организациями.

В семинаре приняли участие более 50 подрядных организаций региона. Им разъяснили требования технической политики, обязательные для эффективной реализации плана капремонта в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.