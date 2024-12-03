В Подмосковье внедряют лазерные дальномеры для строительного контроля в капремонте

ГБУ МО «УТНКР» активно внедряет современные технологии для повышения эффективности строительного контроля. Одним из ключевых инструментов в техническом арсенале экспертов стал лазерный дальномер — инновационное устройство, задающее новый стандарт измерений. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Многофункциональный прибор позволяет измерять расстояния от 8 см до 120 метров с точностью до ±0,2 мм. Это делает его универсальным решением как для внутреннего, так и для наружного использования. Выкидной штифт позволяет выполнять замеры в труднодоступных местах и при любом освещении.

«Точность измерений — это основа качественного строительного контроля. Внедрение современных технологий, таких как лазерные дальномеры, позволяет нашим экспертам обеспечивать высокий уровень надежности на каждом этапе работы», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Особенность устройства — возможность подключения к смартфону через Bluetooth. Это позволяет сохранять данные, выполнять измерения удаленно и управлять настройками через мобильное приложение. Камера с режимом высокого разрешения и многократным зумом, а также встроенные вычислительные функции делают прибор незаменимым помощником в сложных задачах. Кроме того, этот лазерный дальномер может заменить сразу несколько инструментов: рулетку, уклономер, фотофиксатор и даже вычислитель прямых линий.

Использование инновационного прибора позволяет значительно повысить качество строительного контроля и сделать экспертизу максимально эффективной.

ГБУ МО «УТНКР» решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства.

Организация участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.