В Подмосковье внедряют Яндекс.Вектор для уборки территорий

Систему «Яндекс.Вектор» начали применять в Подмосковье для контроля вакуумной уборки дворов и дорог, до середины апреля разработают 225 новых маршрутов для спецтехники. К 15 апреля 45 новых машин передадут в МБУ 37 округов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области обновляет автопарк муниципальных бюджетных учреждений и модернизирует работу коммунальных служб к весенне-летнему периоду. Совместно с сервисом «Яндекс.Вектор» до середины апреля планируется сформировать 225 маршрутов для вакуумных подметательно-уборочных машин.

Такая техника предназначена для сбора пыли, песка, листвы и другого мусора. По принципу работы она напоминает бытовой пылесос и применяется при уборке дворов, муниципальных дорог и общественных пространств. Среди преимуществ машин — высокая производительность, низкая запыленность рабочей зоны и возможность эффективно очищать покрытия разной сложности.

«В распоряжении подмосковных МБУ более 90 таких вакуумных машин. В прошлом сезоне техника эффективно зарекомендовала себя, поэтому в этом году для нужд коммунальных предприятий закупили еще 45 единиц. Это важный инструмент для снижения пылевой нагрузки на дорожную сеть и дворы региона, особенно в летний сезон. Для разработки, утверждения и корректировки маршрутов применяем искусственный интеллект, который анализирует эффективность построения траекторий движения техники. Раньше эту работу полностью выполняли специалисты ведомства вручную, сейчас процесс автоматизирован. После получения спецтехники муниципалитетам поручено внести все приоритетные локации в систему «Яндекс.Вектор», после чего приступить к ее активному использованию на местах», — отметил министр.

До 15 апреля новую технику направят в МБУ 37 округов, в том числе в Балашиху, Люберцы, Наро-Фоминский, Пушкинский, Сергиево-Посадский и Серпухов. Завершить весь комплекс работ в рамках месяца чистоты и порядка планируется до 30 апреля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.