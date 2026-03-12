В Подмосковье внедрили новые стандарты капремонта домов

Областной форум «Капитальный ремонт 2026–2028: от планов к реализации» прошел в доме правительства Московской области и собрал более 400 участников. В 2026 году в регионе планируют отремонтировать свыше 2 тыс. многоквартирных домов, а в программу на три года включили более 5,8 тыс. МКД, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В доме правительства Московской области состоялся первый областной форум, посвященный реализации трехлетней программы капитального ремонта. В мероприятии приняли участие главы муниципалитетов, их заместители по вопросам ЖКХ, руководители подрядных и управляющих организаций.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что в этом году особое внимание уделят синхронизации всех этапов работ.

«В этом году большой акцент сделаем на синхронизации работ между участниками процесса капремонта. Также запущен проект по дополнительному обследованию технического состояния домов — под него попадут 2,2 тыс. МКД. Мы заключили первый в области контракт на поставку лифтового оборудования до 2032 года», — отметил Мурашов.

Он добавил, что единый поставщик лифтов позволит повысить качество оборудования и обслуживания. Отдельное внимание в программе уделят ремонту кровель, особенно в домах 50–70-х годов постройки.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что в 2026 году введены новые требования к подрядчикам.

«Один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса. В реестр квалифицированных подрядных организаций вошли муниципальные учреждения и управляющие компании», — сказал Григорьев.

По его словам, такие меры направлены на сокращение сроков ремонта и снижение числа расторжений договоров. В рамках форума также прошли профильные семинары и была организована выставка, посвященная работе фонда капитального ремонта, стройконтролю и поддержке новых регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.