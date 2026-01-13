В Подмосковье в новогодние праздники продолжили модернизацию теплоснабжения

В городских округах Подмосковья в новогодние праздники не прекращались работы по модернизации системы теплоснабжения в рамках государственной программы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В период новогодних выходных подрядные организации и бригады специалистов продолжали ремонт и строительство объектов теплоснабжения в Подмосковье. Работы велись для сохранения темпов реализации программы и своевременного ввода объектов в эксплуатацию.

В Богородском округе с 3 января специалисты капитально ремонтировали тепловые сети в Ногинске на улицах Жарова, 200-летия города, Верхняя, Текстилей, а также на участке от котельной «Заречье» до центрального теплового пункта. Обновление сетей проходило и в поселке Софрино-1 Пушкинского округа и в Черноголовке.

В Волоколамском округе в деревне Судниково продолжилось строительство новой котельной, а в Наро-Фоминском округе реконструировали котельную № 19 в Апрелевке. В Чехове работы шли на котельных № 23 в Крюково и № 25 в Талалихино, где проводились сварочные работы и восстановление конструкций.

С 5 января в Пушкинском округе возобновился капитальный ремонт котельных «Студенческий проезд» и «Заводская».

Министр энергетики Сергей Воропанов отметил, что программа модернизации теплоснабжения реализуется круглогодично, включая зимний период и отопительный сезон. Подрядчики сократили новогодние каникулы для соблюдения сроков.

Государственная программа модернизации теплоснабжения Подмосковья предусматривает комплексное обновление инфраструктуры и является крупнейшей в России. За два года отремонтированы 200 источников тепла и заменены более 520 км сетей.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.