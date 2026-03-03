В Подмосковье в марте строят газовые сети в 29 населенных пунктах

Строительство газораспределительных сетей продолжается в марте в 29 населенных пунктах Московской области по президентскому проекту «Социальная газификация». Работы ведет «Мособлгаз» в городах и сельских территориях региона, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В марте специалисты «Мособлгаза» прокладывают газораспределительные сети в 29 населенных пунктах Подмосковья. Работы идут как в крупных городских округах, так и в небольших селах и деревнях.

Строительство ведется в Павловском Посаде и Кубинке, деревне Гончары городского округа Солнечногорск, селе Батюшково Дмитровского муниципального округа и других территориях. Реализация проекта позволит создать техническую возможность для подключения новых домовладений к газу.

«Президентский проект „Социальная газификация“ остается одним из ключевых драйверов повышения качества жизни в Подмосковье: мы видим огромный запрос со стороны жителей. Мартовский график работ включает 29 населенных пунктов — от городских округов до отдаленных деревень», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

С июня 2021 года по программе газифицировано 91 тыс. домовладений. В нее вошли 3204 населенных пункта региона. Проверить участие конкретного населенного пункта можно на интерактивной карте газификации.

Жители населенных пунктов и СНТ, включенных в проект, не оплачивают подведение газопровода до границ участка. Обязательное условие — зарегистрированный дом. Заявление на присвоение адреса можно подать онлайн через Росреестр или в любом МФЦ. Льготные категории граждан оформляют участие через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.