В Подмосковье в госсобственность приняты газопроводы среднего и высокого давления

В собственность Московской области в качестве дара принято газовое имущество, переданное из собственности СНТ «Строитель-3» (с. Пирочи, г. о. Коломна), СНТ «Семья» (вблизи д. Сертякино г. о. Подольск) и СНТ «Дружба» (д. Сапроново г. о. Ленинский). Принятое имущество передано в аренду АО «Мособлгаз» с целью обеспечения безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей садоводческих товариществ. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В числе переданных объектов: газопроводы среднего и высокого давления общей протяженностью 3209 м. и газорегуляторный пункт (СНТ Строитель-3»), газопровод среднего и высокого давления общей протяженностью 996 м (СНТ «Семья»), газопроводная сеть низкого давления протяженность 802 м и распределительный газопровод протяженностью 37 м (СНТ «Дружба»).

«Решение передать газовое имущество в областную собственность было принято на общем собрании членов товарищества. После письменного согласия Мособлгаза о принятии объектов в госсобственность был заключен договор о безвозмездной передаче уже непосредственно с Минимуществом. Такая работа проводится на территории региона в рамках консолидации газового хозяйства. Преимущества очевидны: теперь все заботы от реконструкции до подключения газа в рамках соцгазификации будут лежать на ресурсоснабжающей организации. Всего же в этом году в наше ведомство поступили обращения о передаче 995 км газораспределительных сетей, из которых в отношении 130 км зарегистрировано право собственности Московской области, передано в аренду АО „Мособлгаз“ — 147 км», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В АО «Мособлгаз» отметили, что передача в государственную собственность газопроводов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, проводится на постоянной основе.

«Без надлежащего контроля может произойти повреждение газопровода, что, в свою очередь, грозит утечками газа, взрывами и авариями. Переданное имущество позволяет нам обеспечивать безаварийную эксплуатацию. Кроме того, все расходы на обслуживание газопровода берёт на себя газораспределительная организация, включая расходы на капитальный и текущий ремонт, а также аварийно-восстановительные работы. Ещё одним плюсом является то, что с владельца газового хозяйства, как опасного производственного объекта, снимается ответственность», — отметил главный инженер АО «Мособлгаз» Владимир Иваньков.

Что нужно сделать, чтобы передать газопровод

Физическим лицам:

Написать обращение в Министерство имущественных отношений Московской области по адресу htpps://mio.mosreg.ru//feedback и приложить документы по перечню, копию письма направить в АО «Мособлгаз» по адресу info@mosoblgaz.ru.

Заключить договор дарения газопровода с Министерством имущественных отношений Московской области.

Юридическим лицам:

Написать обращение в Министерство имущественных отношений Московской области по адресу электронной почты mio@mosreg.ru и приложить документы по перечню, копию письма направить в АО «Мособлгаз» по адресу info@mosoblgaz.ru.

Привезти документы по перечню в Министерство имущественных отношений Московской области по адресу: Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.

Заключить договор дарения газопровода с Министерством имущественных отношений Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.