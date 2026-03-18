В Подмосковье в феврале отремонтировали балконы в 60 МКД

Коммунальные службы в феврале устранили неисправности выступающих конструкций более чем в 60 многоквартирных домах Подмосковья. Работы провели под контролем профильного ведомства, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К общедомовому имуществу относятся несущие стены и балконные плиты, которые считаются ограждающими конструкциями дома. Ответственность за их состояние несет управляющая организация. При этом козырек, крыша, парапет и остекление балкона находятся в зоне ответственности собственника квартиры.

Управляющие организации обязаны проверять состояние балконных плит во время плановых осмотров дважды в год — весной и осенью. Инициировать дополнительную проверку может как сама управляющая компания, так и владелец помещения.

В феврале работы по ремонту балконов и лоджий выполнили, в частности, по адресам: Балашиха, ул. Яганова, д. 8; Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Кузнецова, д. 6; Ступино, ул. Садовая, д. 6; ул. Первомайская, д. 35; Пушкино, ул. Тургенева, д. 2; мкр. Серебрянка, д. 18. При необходимости ремонта жителям рекомендуют обращаться в управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.