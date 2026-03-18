В Подмосковье в феврале обновили стены в 80 подъездах

Коммунальные службы в феврале обновили стены и потолки более чем в 80 подъездах Подмосковья под контролем профильного ведомства. Работы направлены на сохранение общего имущества и продление межремонтных сроков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Обновление подъездных холлов проводится планово. Свежий слой краски делает пространство более аккуратным и защищает поверхности от износа и загрязнений, что позволяет сократить частоту последующих ремонтов.

Управляющие организации обязаны следить за состоянием общего имущества и оперативно восстанавливать отделку при ее повреждении. Ежемесячные взносы жильцов формируют фонд, из которого финансируются текущие и капитальные работы.

К текущему ремонту относятся покраска и побелка, срочное устранение аварий, замена разбитых стекол, ремонт напольной плитки и почтовых ящиков. Если стены в подъезде требуют окрашивания, жители могут обратиться в управляющую организацию или оставить заявку через портал ЕДС МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.