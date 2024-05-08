В Подмосковье в апреле устранили 459 нарушений чистоты, зафиксированных камерами

Например, в Шатуре система обнаружила подтопление территорий на улицах Спортивная у домов № 11, 13 и улице Клары Цеткин, дома № 37, 33. На улице Академическая, у домов № 3а, 9, 9а коммунальные службы отремонтировали урны для мусора, а на детской площадке у домов № 10, 12 по проспекту Маршала Борзова заменили скамейки.

В Воскресенске работники собрали и вывезли листву, а также закрасили граффити на контейнерной площадке рядом с домами № 8, 6 и 4 на улице Кагана. В Домодедове коммунальные службы очистили тротуар в микрорайоне Северный на улице Набережной, возле домов № 16, 18 и 20.

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» стала действенным средством контроля за чистотой и порядком. Благодаря ей инспекторы могут оперативно и без предупреждения проверять состояние различных локаций, таких как контейнерные площадки, детские площадки, дворы и общественные территории. Кроме того, в режиме реального времени можно отслеживать работу уборочной техники и специалистов.

Если вовремя не провести уборку или локальный ремонт, то организации, ответственной за содержание, грозит штраф.

Только в апреле в Подмосковье по упрощенной схеме было выписано 165 постановлений на сумму 3 968 000 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.