В Подмосковье в 2025 году заменят 349 км теплосетей и 390 котлов по государственной программе. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Реализация программы затронет 3,7 млн жителей, 23343 МКД/ИЖС, 5063 соцобъекта.

«По состоянию на 28 июля в работе 484 объекта. Это 344 км. Из них уже 102 объекта, или 124 км, врезаны и запущены по новой схеме. Врезаны также 60 котлов в 28 котельных», — сказал Сергей Воропанов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что сейчас работы завершены на 38 объектах, это 7,5%. План — 508 объектов. Завершить работы в полном объеме планируется до 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом без исключения муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.